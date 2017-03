AkzoNobel gaat verf recyclen

De proef wordt in een viertal steden in Nederland gedaan. Amsterdam, Den Haag, Den Bosch en Rotterdam. De havenstad krijgt de primeur.



Bij de gemeentewerven in Rotterdam wordt vanaf donderdag ongebruikte verf ingezameld. Deze wordt getest op onder meer kwaliteit en wordt uiteindelijk via kringloopwinkels en maatschappelijke organisaties beschikbaar gemaakt voor bijvoorbeeld gezinnen in de bijstand, buurthuizen, sportclubs of andere lokale maatschappelijke projecten.



Het hergebruiken van verf is niet nieuw. In onder meer de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gebeurt dit al veelvuldig. Ongeveer 30 procent van de ingezamelde verf in die landen is volgens AkzoNobel geschikt voor hergebruik. Ook kan het zijn dat een half of kwart potje verf zal worden aangevuld, het zogeheten upcyclen.



Dat er meer verf eventueel wordt hergebruikt, betekent volgens AkzoNobel niet dat het bedrijf zichzelf in de voet schiet omdat het zelf minder verf zal verkopen. Deze impact zal gering zijn, verduidelijkt de woordvoerder.



AkzoNobel heeft naar eigen zeggen ook geen commercieel doel voor ogen met het project. Het meerwerk van het uitzoeken en inzamelen van de verf wordt gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.