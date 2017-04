AkzoNobel belooft superdividend en meer winst

Het concern, dat zwaar onder vuur ligt van de Amerikaanse overnamejager PPG en een groepje aandeelhouders, splitst daartoe 'in twaalf maanden' zijn chemietak af. Die wordt verkocht of naar de beurs gebracht. De financiële wereld schat de waarde van de chemietak rond de 8 miljard euro.



Dat het mogelijk veel sneller wordt, kan worden afgeleid uit Akzo's belofte aan aandeelhouders om in november al 1 miljard euro uit de beoogde opbrengst als superdividend uit te keren. Later kunnen ze nog eens een 50 procent hogere reguliere winstdeling tegemoet zien.



Dividendmiljarden

Met het plan, dat woensdag in Londen wordt gepresenteerd, wil AkzoNobel de bulk van de aandeelhouders tevreden houden en voorkomen dat deze zich massaal achter een overname door PPG schaart. De Amerikaanse concurrent jaagt sinds anderhalve maand op Akzo, maar heeft niet meer over voor het bedrijf dan 22,4 miljard euro, dat ook nog eens deels in aandelen wordt afgerekend.



AkzoNobel wil aandeelhouders veel meer zekerheid bieden op financieel gewin. Naast de dividendmiljarden belooft het concern dat de overblijvende activiteiten - verf voor gebouwen en coatings voor auto's, schepen, vliegtuigen en bruggen - de komende jaren flink meer zullen opleveren. Daartoe gaat Akzo fors bezuinigen: 150 miljoen euro per jaar.



De belofte om de komende drie jaar 1 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling te steken, betekent een flinke verhoging van het budget. Akzo spendeert nu jaarlijks 360 miljoen euro in zijn laboratoria, maar dat is inclusief de chemieactiviteiten.



Winstrecord

Akzo belooft nu jaarlijks zo'n bedragen in onderzoek naar verf en coating te steken. Die investering is voor een aanzienlijk deel in Nederland, waar Akzo in Sassenheim en Deventer ruwweg een derde van zijn onderzoeksactiviteiten naar onder meer decoratieve verf, beschermende coatings en autolak heeft ondergebracht.



Met de vervroegde presentatie van de kwartaalcijfers - 240 miljoen euro winst op een omzet van 3,6 miljard - nam Akzo vandaag PPG de wind verder uit de zeilen. Volgens de rivaal presteert Akzo al jaren onder de maat.



Financieel topvrouw Maëlys Castella beloofde woensdagochtend echter opnieuw een winstrecord voor het hele jaar. "We hadden in 2015 en 2016 al recordresultaten, daar voegen we nu dit kwartaal aan toe. En met een vooruitzicht van een verbetering van de brutowinst voor het hele jaar met 100 miljoen euro, komen we opnieuw uit op een recordresultaat."



