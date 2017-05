Ajax verliest finale, sfeer in Amsterdam blijft goed

Ajax loopt zich stuk op stug United

De droom van Ajax over een gewonnen Europa League eindigde woensdagavond met een vrij kansloze nederlaag tegen Manchester United (0-2). Wat de spelers van trainer Peter Bosz woensdag ook probeerden in de Friends Arena van Stockholm. Ze kregen de goed georganiseerde tegenstander nauwelijks aan het wankelen.



Ajax greep niet alleen naast een tiende Europese beker. De club sluit het hele seizoen af zonder een prijs en moet zich nu via de voorronden zien te kwalificeren voor de prestigieuze en lucratieve Champions League. Als het verdriet over een verloren finale enigszins is verwerkt, dan blijven er herinneringen over aan een fraaie tocht naar de eindstrijd.



Finale niet de beste wedstrijd

Aan het einde van een indrukwekkende Europese campagne bewaarde Ajax de beste wedstrijd niet voor de finale. De ploeg had het te lastig met de speelwijze van Manchester United dat na balbezit alleen centrumspits Marcus Rashford eenzaam voorin hield en het middenveld met vijf spelers dichtspijkerde. Juist tegen zo'n goed georganiseerde tegenstander moet je zuiver trappen. Ajax speelde te slordig en leverde de bal daardoor te vaak bij de tegenstander in.



De openingstreffer van Manchester United was een gelukkige. Na een mislukte ingooi van Jairo Riedewald kreeg Paul Pogba de bal in de achttiende minuut via Juan Mata en Marouane Fellaini voor zijn voeten. De duurste voetballer van de wereld schoot via een been van Davinson Sánchez raak (1-0). Eenmaal op voorsprong voelde Manchester United zich nog minder geroepen aan te vallen. Trainer José Mourinho liet zijn spelers wachten op een foutje van Ajax. Hij werd te vaak op zijn wenken bediend.



Het mocht niet baten

Ondanks het vele balbezit kwam Ajax in de hele finale niet tot één echte uitgespeelde kans. United werd ook nauwelijks gevaarlijk maar verdubbelde in de 48e minuut wel de score toen Henrich Mchitarjan met Matthijs de Ligt in zijn buurt met een halve omhaal scoorde (2-0). Trainer Bosz wisselde de onzichtbare Kasper Dolberg voor David Neres en haalde Lasse Schöne naar de kant voor Donny van de Beek.



Het mocht allemaal niet baten, want United speelde de eindstrijd ook vrij probleemloos uit toen Ajax na de wissel van Riedewald voor Frenkie de Jong met drie verdedigers verder ging.



