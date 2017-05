Ajax gaat voor sportieve en financiële winst

Beker in het vliegtuig?

Ajacied Steven Vermaas (de eigenaar van discotheek Disco Dolly) stuurde vrijdagmiddag een berichtje naar KLM over zijn aanstaande reis naar Stockholm. Hij mag namelijk een maximaal aantal kilo’s aan handbagage meenemen, maar is van plan met een nogal grote beker terug te komen. Zin in gezeik heeft hij niet, schrijft Vermaas. Dus hoe moet hij dit oplossen?



De KLM-medewerker van dienst plaatste een mogelijk nog briljanter antwoord. ’Ten eerste zouden Petertje Bosz, Kasper Goalberg en Davy 'Captain Fantastic' Klaassen woedend op je zijn, want een Europese beker ontvreemden is iets wat ze eigenlijk alleen in Eindhoven doen, toch? (Je weet wie je bent, Theo Maassen).’



‘Daarbij zal de cup bovendien als stomp voorwerp worden gezien, waarmee je ergere schade dan, pak 'm beet, een hamstringblessure kunt aanrichten. Wat dat betreft is de enige oplossing om de cup als ruimbagage mee te nemen.’



De post is inmiddels meer dan duizend keer gedeeld.