Ajacied beboet voor beledigen Feyenoord-keeper

De Rotterdamse Ajaxsupporter zet al jarenlang leuzen en liederen in tijdens wedstrijden in de Arena met een microfoon. Tijdens de wedstrijd Ajax-Feyenoord van 7 februari zou hij de microfoon hebben gebruikt om een aantal grove beledigingen richting Vermeer te slingeren. Deze teksten werden vervolgens door spreekkoren herhaald. De man ontkent dit te hebben gedaan.



Sfeermaker

Juist omdat de man regelmatig met een microfoon in het stadion zit, had hij kunnen weten dat zijn woorden het publiek verder zouden kunnen ophitsen. De man heeft zijn reputatie als sfeermaker misbruikt, aldus de rechtbank.



De wedstrijd van 7 februari was ook het moment waarop een pop van Vermeer aan een strop over een reling werd gehangen. Vanwege deze incidenten heeft Ajax besloten de seizoenskaarten van alle supporters die destijds in de bewuste vakken zaten te blokkeren tijdens de volgende confrontatie tussen de club en Feyenoord op 2 april.