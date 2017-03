Sleutelbedrijf failliet door controles op illegale verhuur

Doordat de boetes niet altijd terecht zijn, zijn mensen bang geworden om hun huis aan te bieden via Airbnb Keyokay

"Doordat de boetes niet altijd terecht zijn, zijn mensen bang geworden om hun huis aan te bieden via Airbnb," vertelt de medewerker.



Sinds bekend werd bij verhuurders dat de gemeente streng is gaan controleren, verkeerde het bedrijf in slecht weer. "Dat, in combinatie met het laagseizoen heeft ons langzaam de das om gedaan."



Sleutelbedrijven

Het bedrijf werd door de gemeente aangepakt voor het verhuren van vijf illegale hotelappartementen. Aan zowel de eigenaren van de appartementen als het sleutelbedrijf werden verschillende boetes voor zowel woningonttrekking als brandveiligheid opgelegd van in totaal 175.000 euro. Het sleutelbedrijf zelf kreeg 67.500 euro boete: 13.500 euro per appartement.



Naast Keyokay zijn in Amsterdam meer sleutelbedrijven actief. De gemeente spreekt over 'tientallen'. Deze bedrijven zorgen bij verhuur van de woning, naast de sleuteloverdracht, vaak ook voor de schoonmaak van het pand en contact met de huurder(s). Vaak onderhouden ze profielen van de woning op websites voor vakantieverhuur.



Begin vorige maand werd een recordboete uitgedeeld aan Iamb&b, een ander sleutelbedrijf, dat met een woningeigenaar elf appartementen verhuurde via Airbnb. Zij kregen een samen boete van 297.000 euro opgelegd.



