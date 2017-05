Airbnb roept op tot actie tegen meldplicht Amsterdam

Op de eigen website doet het bedrijf de oproep onder de kop 'Stop buitensporige regelgeving in Amsterdam, laat jouw stem horen'.



Airbnb schrijft: 'Verschillende verhuurders hebben ons verteld dat zij deze voorgestelde meldplicht onnodig belastend vinden en de nieuwe regel zien als een inbreuk op hun privacy.'



Sanctie

Eerder deze maand liet wethouder Laurens Ivens weten dat mensen die hun Amsterdamse woning willen verhuren via Airbnb dat binnenkort moeten melden bij de gemeente. Doen zij dat niet, dan volgen boetes.



"Mensen moeten het gaan melden als ze gaan verhuren, zodat we goed kunnen bijhouden of ze hun woning niet te lang verhuren. En als ze dat niet doen, dan volgt er een sanctie, een boete," aldus Ivens.



Amsterdammers mogen hun woning maximaal zestig dagen per jaar aan toeristen verhuren.



Niet eens

Airbnb is het niet eens met de aangekondigde meldplicht. Het bedrijf laat weten: 'Airbnb biedt middelen die het verhuurders makkelijker maken om zich aan de geldende regels te houden. Een ingewikkelde meldplicht maakt het moeilijker voor verhuurders, niet makkelijker, om zich aan de regels te houden. Laat nu jouw stem horen en zeg nee tegen de voorgestelde meldplicht.'



