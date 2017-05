Airbnb noemt meldplicht 'een inbreuk op privacy'

Stel je voor dat je zestig keer per jaar een formulier naar de gemeente moet sturen Airbnb

Vanuit Londen roept een woordvoerder van het Europese hoofdkantoor van Airbnb Amsterdammers op gebruik te maken van die inspraakmogelijkheden. "Het is belangrijk dat betrokken partijen zich nu laten horen," zegt hij. Volgens de zegsman maken ongeveer 17.000 Amsterdammers gebruik van Airbnb.



Zestig dagen

Eind vorig jaar maakten de gemeente en het platform een aantal nieuwe afspraken die in maart in werking traden. Zo mogen verhuurders nog maar 4 personen tegelijk in hun woning toelaten en woningen niet langer dan zestig dagen per jaar verhuurd worden. Daarna nog verder verhuren is niet mogelijk. "Nu zijn we amper twee maanden verder en wil Amsterdam al een meldplicht instellen. Laten we nou eerst kijken wat de huidige regels doen."



Airbnb vraagt zich vooral af wat de geplande meldplicht in Amsterdam daadwerkelijk op zou lossen. De woordvoerder erkent dat illegale hotels een impact hebben op de stad. Airbnb volgens hem niet. De relatie met Amsterdam noemt de woordvoerder constructief. Amsterdam kan zich beter concentreren op de opbouw van eenzelfde relatie met andere platformen, zegt hij.



"Dat Airbnb nu zo gestigmatiseerd wordt is jammer. Amsterdammers die hun woning particulier verhuren willen dat graag simpel doen. Stel je voor dat je zestig keer per jaar een formulier naar de gemeente moet sturen."



Vorig jaar bezochten 770.000 mensen Amsterdam na een boeking via het platform. Volgens een dinsdag verschenen rapport gaat het zelfs om 1,7 miljoen mensen, maar die cijfers noemt Airbnb 'misleidend'.



Lees ook: Net sluit zich rond Airbnb in Amsterdam