Airbnb-dojo in De Pijp toch niet te huur

De dojo Shinbukan op de Van Ostadestraat stond uiteindelijk maar kort op de verhuurwebsite aangeboden. Doordeweeks wordt er les in martial arts gegeven, maar in het weekend zouden in de zaal voor 600 euro per nacht vijftien gasten op matjes kunnen slapen.



Volgens de vereniging was de advertentie nooit een serieuze poging om flink geld te verdienen, maar een idee van een clublid om de kwakkelende dojo uit de financiële problemen te helpen. Door de vele negatieve reacties is de advertentie offline gehaald. Uiteindelijk is de dojo nooit verhuurd.



"We kregen veel vijandige berichten binnen van mensen die zeiden dat we puur op winstbejag uit zouden zijn," zegt Joost Berkhout, een van de instructeurs van de dojo. "We deden het niet om rijk te worden. Er komt als kleine sportvereniging maar weinig geld binnen en de huur wordt alsmaar hoger."



Photoshop

Berkhout zegt het jammer te vinden dat veel mensen zo snel een woordje klaar hadden over het initiatief. De vereniging had aan haar leden een oproep gedaan om met ideeën te komen om extra geld binnen te halen voor de club. Zo kwam er een lid met het idee van Airbnb. Hij photoshopte drie tenten in een foto van de gymzaal en zette het online.



"We wilden eerst kijken of het een mensen zou trekken," zegt Berkhout. "Dat deed het, maar niet in positieve zin. We gaan op zoek naar andere mogelijkheden."