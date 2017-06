AEX sluit lager na rustige pinksterdag

De koersuitslagen bleven evenwel beperkt. Veel beurzen, waaronder die in Duitsland en Zwitserland, bleven gesloten. Ook in Nederland genoten veel beleggers van een lang pinksterweekend, waardoor de handel dun was.



De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 524,44 punten. De MidKap leverde ook 0,4 procent in op 804,00 punten. De beurs in Parijs zakte 0,7 procent. De Londense FTSE-index, die vrijdag nog een nieuw recordniveau aantikte, verloor 0,3 procent.



Olieconcern Shell was de grootste winnaar onder de hoofdfondsen in Amsterdam met een plus van 0,5 procent. NN Group zakte 3,7 procent; het aandeel van de verzekeraar noteert ex-dividend. Het aandeel AkzoNobel (min 0,1) reageerde nauwelijks op een negatief rapport van kredietbeoordelaar Fitch.



Keldering Banco Popular

In Madrid kelderde Banco Popular ruim 18 procent. De geplaagde Spaanse bank, die vorige week al bijna 40 procent aan beurswaarde zag verdampen, heeft dinsdag een gesprek met de Europese Centrale Bank (ECB). De bank bekijkt dan samen met de toezichthouder welke mogelijkheden er nog zijn om het grote gat in zijn balans te repareren.



Société Générale daalde in Parijs 0,6 procent. De Franse bank brengt zijn autoleasetak ALD Automotive nog deze maand naar de beurs. De gedeeltelijke verkoop moet tussen de 1,1 miljard en 1,4 miljard euro opleveren. EDP verloor in Lissabon 2,3 procent. De bestuursvoorzitter van het Portugese energiebedrijf werd genoemd als verdachte in een corruptieonderzoek.



Diplomatieke ruzie

De olieprijzen stegen aanvankelijk licht na een diplomatieke ruzie rond Qatar, maar die stijging hield geen stand. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 47,09 dollar. Brentolie daalde 1,4 procent in prijs tot 49,28 dollar per vat. De euro was 1,1253 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag