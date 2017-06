AEX en andere beurzen openen lager

Beleggers verwerkten het besluit van de Amerikaanse Federal Reserve om de rente te verhogen en de enorme balans geleidelijk af te bouwen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 520,21 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 800,95 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs leverden tot tot 0,5 procent in.



Grootste daler in de AEX was Gemalto met een verlies van 1 procent. De digitaal beveiliger was een dag eerder nog de sterkste stijger met een plus van 5 procent. Chemie- en verfbedrijf AkzoNobel stond bovenaan met een winst van 0,6 procent.