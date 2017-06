AEX begint met winst aan rentedag

Beleggers hielden hun blik vooral gericht op de Amerikaanse Federal Reserve, die naar verwachting later op de dag de rente in de VS zal gaan verhogen.



De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 526,15 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 809,77 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen tot 0,6 procent vooruit. De Londense FTSE noteerde een fractie lager.



Verzekeraar NN Group was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,9 procent na een positief analistenrapport van Credit Suisse. Staalproducent ArcelorMittal profiteerde van een adviesverhoging door Exane en volgde met een plus van 1,6 procent. Unilever en Altice waren de enige twee dalers.