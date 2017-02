Advocaat Klaas Otto had drugslab aan huis

Van Rossum, de voormalige advocaat van No Surrender-oprichter Klaas Otto, wordt daarnaast verdacht van het beïnvloeden van getuigen in het onderzoek naar Otto.



De advocaat zou daarnaast briefjes hebben aangenomen en de gevangenis uit hebben gesmokkeld. Ook zou 3,4 kilo amfetamine in zijn woning in Den Haag zijn gevonden.



Intimideren

De 69-jarige Van Rossum en de 45-jarige partner van Otto werden afgelopen maandag gearresteerd. Zij worden verdacht van het intimideren van getuigen, in opdracht van de motorclub-oprichter. De rechter-commissaris beslist donderdagmiddag of de twee nog vast blijven zitten.



Van Rossum heeft in het verleden No Surrender verdedigd, onder andere in een rechtszaak over de vergunning van het clubhuis in Zundert.



Schorsing

Voor deken Pieter van Regteren Altena van de Amsterdamse advocatenorde is de vondst van de drugs en het drugslab meer dan voldoende reden om onmiddellijk om schorsing van de advocaat te vragen. "Aan de procedure wordt gewerkt," reageerde hij donderdag. De raad van discipline kan het schorsingsverzoek mogelijk volgende week al behandelen.



De advocaat komt uit Den Haag en heeft zijn kantoor in Amsterdam. Otto (49) zit sinds afgelopen vrijdag weer in de gevangenis, na het schenden de voorwaarden waarop hij was vrijgekomen. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van afpersing en witwassen. Sinds enkele dagen zijn naast zijn partner ook zijn zoon en schoonzoon verdachte in de zaak.