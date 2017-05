Advocaat Hans Froon verdacht van schenden meldplicht

De Barazani's kochten in de jaren negentig grote delen van het Damrak en exploiteerden die op bedenkelijke wijze. Daarbij werd de fiscus op grote schaal getild. In 2009 werden de vergunningen ingetrokken, waarna de panden voor veertig miljoen euro werden verkocht aan de gemeente. Later werden leden van de Barazani-familie veroordeeld voor belastingontduiking.



De transactie met het coffeeshoppand in de Kerkstraat verliep via een ingewikkelde constructie, die door Froon zou zijn bedacht. De advocaat was zelf partij in de vastgoeddeal en werd zo deels eigenaar van de stenen.



Banden

In de verschillende koopsommen die over tafel gingen verrekende Froon bovendien een aantal bedragen die hij zakelijk en privé van de Barazani's tegoed had. Dat is overigens niet verboden. De banden tussen Froon en de Barazani's waren in die tijd nauw: hij was niet alleen hun raadsman, maar investeerde met hen in Duits vastgoed. Froon, nu: "Die investeringen met mijn cliënt had ik niet moeten doen. Inmiddels zijn wij uit elkaar." Ook juridisch vertegenwoordigt Froon de Barazani's naar eigen zeggen niet meer.



Die handelswijze van Froon was de deken van advocaten en het Bureau Financieel Toezicht een doorn in het oog. Zij meenden dat Froon niet langer onafhankelijk onafhankelijk kon opereren en dienden een tuchtklacht in, waarna Froon dus voorwaardelijk werd geschorst. De tuchtrechter rekende het Froon zwaar aan dat hij de transactie met het pand in de Kerkstraat niet had gemeld.



Gezien de reputatie van de Barazani's en omdat het pand in werkelijkheid een hogere waarde had, was een melding op zijn plaats geweest. Ook het feit dat de in Israël beruchte en veroordeelde woekeraar Shlomo Narkis een hypotheek op het pand had, had voor opgetrokken wenkbrauwen moeten zorgen.



Volgens Froon gold de meldplicht niet voor hem, omdat hij niet als advocaat, maar als privépersoon bij de deal was betrokken. Froone denkt niet dat het tot een vervolging komt. "Dat heb ik de rechercheurs ook verteld. Ik heb niets te verbergen, alles is volledig transparant gegaan. Ik kan mij niet voorstellen dat dit muisje nogmaals een staartje krijgt."