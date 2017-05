Actrice Suze Broks (74) overleden

De familie van Broks liet dinsdag een overlijdensbericht in Het Parool plaatsen, waarin staat dat de actrice 'na een moedige strijd zacht en kalm overleden is.'



Broks, die in 1942 geboren werd in Amsterdam, begon haar carrière op haar achtste als balletdanseres bij het Scapino Ballet. Het leverde haar bijdragen op in diverse televisieshows, waaronder de Rudi Carrell Show.



In 1973 maakte Broks haar debuut als de scharrel van hoofdpersoon Eric Vonk in Turks Fruit. Daarna volgden dramaseries als Dossier Verhulst (1986) en de populaire sitcom Zeg 'ns Aaa (1981). Met haar rol als Maartje van Doorn in de comedyserie Oppassen!! brak Broks in de jaren negentig door bij het grote publiek. Ook speelde ze een rol in de dramaserie Vrouwenvleugel.