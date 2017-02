Schimmel in huizen is hardnekkig: 'De kinderen worden ziek'

Hanan Alhilali die samen met haar twee kinderen van elf en vijf jaar in de flat ernaast woont, heeft ook last van schimmel in huis. Ze woont er al bijna zeventien jaar, vroeger met haar ex-man.



"Mijn ex was de muren altijd aan het bijwerken. De meeste schimmel zit bij het raam. Nu doe ik het zelf, ongeveer om de maand. Ik haal eerst een schoonmaakdoekje over de schimmelplekken en daarna verf ik erover heen met latexverf. Het is laag op laag: schimmel-verf-schimmel-verf."



De klachten blijven

Niet alleen in de huiskamer, maar ook in de slaapkamer en badruimte is schimmelvorming. Hanan heeft een stoommachine aangeschaft om de plekken weg te krijgen. Toch houdt ze klachten; ze heeft last van astma en een van haar dochters heeft migraine. "Als ze bij haar vader of oma logeert, heeft ze nergens last van. Ik slaap zelf ook het liefst bij mijn moeder."



Ze vindt dat de woningbouwvereniging, waar ze dikwijls heeft aangeklopt, haar aan het lijntje houdt. "Ze beloofden onderzoek te doen, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Ik ben bij andere flats langsgegaan. Veel mensen hebben er last van. Het ergste dat ik heb gezien, was een zwart plafond met rails van groene en zwarte schimmel. Zo vies!"



De woordvoerder van Eigen Haard meldt dat de straat de volle aandacht heeft. "We erkennen bouwkundige problemen, en pakken die aan. We hebben bewonersavonden georganiseerd. Medewerkers onderzoeken de woningen, maar sommige bewoners zijn niet bereikbaar."