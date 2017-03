Abortusfonds Ploumen ontvangt 4800 euro van Amsterdamse expo

De minister nam het bedrag zaterdagmiddag persoonlijk in ontvangst. "Een ontzettend mooie actie en opnieuw een prachtig voorbeeld van hoe vanuit de samenleving - in dit geval door kunstenaars - wordt opgekomen voor essentiële vrouwenrechten," aldus de minister.



Nasty Women Amsterdam kwam voort uit een wereldwijde beweging van nasty women. Zo werd in New York de eerste Nasty Women­expositie georganiseerd in januari. Die bracht 45.000 dollar op.



Het geld ging naar non-profitorganisatie Planned Parenthood. Steden zoals Brussel, San Francisco en Detroit volgden al snel. En zo ook Amsterdam.



Kunstenaars als Denise Rosenboom, Tinkebell en Sarah Maple werkten mee. In totaal hebben 183 kunstenaars 240 kunstwerken ter beschikking gesteld. De opbrengst gaat naar het fonds dat Ploumen oprichtte toen de Amerikaanse president Donald Trump de financiering schrapte van organisaties die veilige aborutssen faciliteren in arme landen.