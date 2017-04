Aantal woninginbraken in kwetsbare wijken West bijna gehalveerd

Dat blijkt uit cijfers van de politie.



In de wijken de Gulden Winckelbuurt, Landlust Zuid, Erasmusparkbuurt en Trompbuurt in Bos en Lommer lag het aantal inbraken de voorgaande jaren relatief hoog. Daarom trok het stadsdeel vorig jaar 150.000 euro uit voor inbraakpreventie.



Met dat geld heeft politie op uiteenlopende manieren geprobeerd het aantal woninginbraken in de buurt terug te dringen, blijkbaar met succes. Zo heeft de politie veiligheidsbijeenkomsten gehouden waarin zij de buurtbewoners tips gaven hoe ze het inbrekers zo moeilijk mogelijk konden maken, en loopt er sinds vorig jaar meer handhaving en politie in de buurt.



Tijdschakelklokken

Bij kwetsbare woningen zijn betere sloten geïnstalleerd en is er geëxperimenteerd met het gebruiken van tijdschakelklokken. Dankzij deze klokken gaan lichten op bepaalde tijden aan en uit, waardoor de indruk wordt gewekt dat er iemand thuis is.



Het stadsdeel heeft te kennen gegeven de aanpak in deze en in andere buurten in West voort te zetten.