Aantal te lang verhuurde woningen op Airbnb gehalveerd

In 2016 was zo'n 13 procent van de volledig te huren accommodaties langer dan zestig dagen per jaar te huur, inmiddels is dat gedaald naar vijf procent. Afgezet tegen de groei van het aanbod, is dit ongeveer een halvering. Verhuur van een woning tijdens de vakantie is legaal, mits niet langer dan 60 nachten per jaar aan niet meer dan vier gasten.



Binnen de vijf procent van de woningen die langer dan zestig dagen te huur zijn, zitten ook hotels of woningen die een vergunning hebben om het hele jaar door verhuurd te mogen worden. Airbnb noemt de flinke vermindering van het aantal verhuurders dat in de overtreding gaat een bewijs van het succes van de samenwerking met Amsterdam. De hoofdstad was in 2014 de eerste gemeente waarmee formele afspraken werden gemaakt over de afdracht van toeristenbelasting, in 2016 verplichte Airbnb zich hier voor het eerst aan de afspraak om gemeenteregels actief te handhaven.



Ondertussen liggen de gemeente en Airbnb met elkaar in de clinch over een meldplicht. Wethouder Ivens wil dat verhuurders zich bij de gemeente melden, Airbnb vindt dat een overbodige maatregel die alleen maar administratieve rompslomp oplevert.



"Het zou beter zijn als het stadhuis overeenkomsten sluit met andere vakantieverhuurplatforms. Met een meldplicht maakt het verhuurders juist moeilijker om zich aan de regels te houden", aldus topman James McClure in een interview met Het Parool zaterdag.



Het bedrijf meldt ook dat tot wel 140.000 Amsterdammers zelf Airbnb wel eens gebruikt hebben als zij op reis gaan.