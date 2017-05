Aantal daklozen weer flink gestegen

Het aantal daklozen in Nederland stijgt fors, nadat het probleem enkele jaren geleden vrijwel was opgelost. Als er niet snel meer woningen voor daklozen komen, komen grotere groepen op straat. Dit zeggen Jules van Dam, directeur van Tussenvoorziening in Utrecht, en Jan ­Laurier, directeur van de overkoepelende hulpverlener Federatie Opvang.



In 2013 waren na de actie 'Niemand Op Straat' in Nederland vrijwel geen daklozen meer buiten, en zaten er 24.000 bij opvanginstanties. Sinds twee jaar neemt het aantal dak- en thuislozen snel toe, ondanks regionale initiatieven om dak- en thuislozen een huis aan te bieden.



Sinds twee jaar is het totaal aantal dak- en thuislozen gestegen tot 31.000, terwijl er ook er weer duizenden daklozen in de steden buiten slapen.



"Per saldo gaan we achteruit," zegt Laurier. Hij wil de problemen volgende maand bespreken op het International Social Housing Festival (ISHF) in Amsterdam. Meer dan de helft van de landelijke stijging vindt plaats in de grote steden en vooral in Amsterdam.



Gebrek aan huizen

Precieze cijfers zijn moeilijk te krijgen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CSB) hanteert getallen waarbij dak- en thuislozen vooral worden geregistreerd als ze in de opvang zitten of bij familie op de bank slapen. Van daklozen op straat bestaan geen cijfers.