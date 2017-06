Aantal bierbrouwers in de stad bijna vertienvoudigd

De grootste groei vond plaats in Amsterdam. In 2007 waren nog maar vijf brouwerijen gevestigd in de stad, inmiddels zijn dat er 45. Daarmee is Amsterdam ook wat bierbrouwerijen betreft de hoofdstad, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).



In heel Nederland is het aantal bierbrouwerijen de afgelopen tien jaar ruimschoots verviervoudigd. Dat komt vooral door een sterke groei van het aantal eenmanszaakjes, concludeert het CBS op basis van nieuwe cijfers.



Ons land telt dit jaar 370 bierbrouwerijen. Bij 270 van die bedrijven werkt slechts één persoon. In 2007 waren er nog negentig brouwerijen, waaronder veertig eenmansbedrijfjes.



In Noord-Holland is bierbrouwen het populairst. De provincies Flevoland, Drenthe, Zeeland, Groningen en Friesland hebben bij elkaar bijna net zoveel brouwerijen als Amsterdam heeft.



Den Haag, Rotterdam en Utrecht hebben elk tien brouwerijen.



