Aantal 65-plussers op spoedeisende hulp explosief toegenomen

Ouderen liggen gemiddeld dertig procent langer in het ziekenhuis dan anderen.

Kwetsbare senioren wonen langer zelfstandig thuis, fysieke aftakeling wordt minder snel opgemerkt, ongelukjes liggen op de loer, en zo belanden heel veel meer ouderen bij de huisartsen(post) of op de spoedeisende hulp.



Met bijvoorbeeld botbreuken, benauwdheid of verkeerd afgestelde medicatie, somt De Kousemaeker op.



Onnodig

Ouderen hebben vaak meerdere aandoeningen tegelijk en zijn moeilijker te diagnosticeren. Ook is het ingewikkeld voor het ziekenhuispersoneel om voor een oudere patiënt buiten het ziekenhuis een verpleeghuis andere plek te vinden waar ze kunnen aansterken voordat ze weer naar huis gaan, zegt De Kousemaeker.



Dus blijven ouderen vaak onnodig lang in het ziekenhuis liggen, waardoor verpleegbedden in het ziekenhuis meer bezet raken. Ouderen liggen gemiddeld dertig procent langer in het ziekenhuis dan anderen.



Eerste hulp gesloten

De Kousemaeker deed het onderzoek voor het ROAZ AMC/VUmc, het samenwerkingsverband rond de acute zorg in Noord-Holland en Flevoland, omdat die meer helderheid wil over de oorzaak van de druk op de acute zorg.



De laatste jaren neemt die enorm toe. Het aantal keren dat er een spoedeisende hulp vanwege drukte tijdelijk patiënten moest weigeren is in de regio Amsterdam en Noordwest Nederland sinds 2012 elk jaar verdubbeld naar in 2016 een recordhoogte van vierduizend SEH-stops, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het ROAZ. "Alle ruimte in de ziekenhuizen is eruit geperst en daarom zie je de opnamestops zo gigantisch toenemen."



