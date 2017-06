Aangifte na sloop in grachtenpand Keizersgracht

Het pand op nummer 318 stamt uit 1763 en was toe aan een renovatie. Die werd in maart stilgelegd, nadat de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad bij toeval had ontdekt dat de historische plafonds en betimmeringen in gruzelementen lagen. Ook bleek er asbest tussen het bouwafval te zitten, een zware overtreding van de milieuwet.



Bijna drie maanden later heeft het stadsdeel nu ook aangifte bij de politie gedaan. "De sloop vond plaats ondanks het feit dat in de bouwvergunning nadrukkelijk was opgenomen dat de monumentale delen intact moesten blijven," zegt stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje. Onder meer een historische wc uit de 18de eeuw werd vernield.