A-team van leraren moet basisscholen versterken

De lerarenbrigade is een idee van de Nationale Denktank 2015. Ervaren leraren met een 'bewezen goede omgang' met moeilijke klassen die toe zijn aan een nieuwe uitdaging gaan twee jaar werken op een basisschool die wel een extra handje kan gebruiken. Scholen die volgens de Onderwijsinspectie niet naar verwachting presteren, komen daar onder andere voor in aanmerking.



Die ervaren leraren kunnen hun nieuwe collega's helpen met het verbeteren van onderwijstechnieken, maar kunnen ook werken aan lesmaterialen, de sfeer in het team of de relatie met ouders. "Het wordt een soort A-Team van leraren, met naast de wat oudere docenten ook het liefst een meester Bart," zegt een woordvoerder van D66, de partij die het voorstel bij de gemeente indiende.



Coachen

Wethouder Simone Kukenheim van Onderwijs gaat het voorstel van D66 nu uitwerken en kijken of scholen subsidie moeten krijgen om zo'n lerarenbrigade zelf in te huren, of dat een bedrijf de topdocenten en de hulpbehoevende scholen aan elkaar kan koppelen.



Het plan is nu om drie Amsterdamse basisscholen twee jaar lang hulp te bieden van twee docenten. Eén leraar moet dan een eigen klas les gaan geven, de ander gaat een docent coachen.



Extra hulp

In een eerste rondgang van D66 bleek dat lang niet alle Amsterdamse scholen geïnteresseerd zijn in het onthalen van zo'n topdocent: het zou de zittende leraren het idee kunnen geven niet goed genoeg te zijn, of een school als 'zwak' kunnen bestempelen.



Andere scholen reageren positiever en ontvangen graag extra hulp. Ook zijn er volgens D66 leraren die graag hun kennis willen vergroten door gecoacht te worden. De scholen moeten zich zelf opgeven, net als de leraren die in zo'n brigade zouden willen werken.



De kosten voor de Amsterdamse lerarenbrigade worden nu geschat op 330.000 euro. Het project zal op z'n vroegst begin komend schooljaar van start gaan.