7 jaar cel voor voorbereiden liquidatie Rick S.

Slechts door het ingrijpen van de politie is de liquidatie voorkomen, zo acht de rechtbank bewezen. De straf is conform de eis van het OM.



Voor de rechtbank staat vast dat de twee de trainer, een contact van de Amsterdamse beroepscrimineel Mink Kok, wilden vermoorden - en niet wilden afpersen of ontvoeren, bijvoorbeeld. Ze werden door de politie klemgereden in een auto waarin een vuurwapen lag dat was geladen met zogeheten 'hollowpointkogels', die enorme schade aanrichten.



G. bestuurde de auto, L. zou hebben moeten schieten. Hij droeg verschillende lagen donkere kleding over elkaar. De verdachten hadden eigenlijk een gestolen BMW als vluchtauto willen gebruiken, zo neemt de rechtbank aan, maar die had de politie al weggesleept.





De rechters rekenen het de twee zwaar aan dat ze behalve hun kennelijke doelwit Rick S. meer slachtoffers hadden kunnen maken, aangezien op de club die avond meerdere teams aan het trainen waren, waaronder jeugdteams.



Volgens het Openbaar Ministerie maken G. en L. onderdeel uit van een groepje jonge mannen van Antilliaanse origine uit Zuidoost dat meer liquidatieopdrachten had aangenomen. Belangrijke verdachten waren ooit gelieerd aan straatbende en rapformatie Green Gang.



Green Gang

Zo is Gideon G. inmiddels ook aangehouden voor betrokkenheid bij de liquidatie van drugscrimineel (en feestorganisator) Vincent Jalink op 27 mei 2016 in Diemen. Rigjendrig L. wordt er van beschuldigd dat hij eerder die maand, op 9 mei 2016, de crimineel Abderrahim Belhadj heeft doodgeschoten in Bijlmerflat Kikkenstein.



De voormalige frontman van Green Gang, Jason L., zou Belhadj naar de flat hebben gelokt om L. die kans te geven.