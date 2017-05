51 tips over verkrachtingspoging op Spaklerweg

De verkrachtingspoging vond plaats in de nacht van 16 op 17 april. Op de beelden is duidelijk te zien hoe een man een 27-jarige vrouw vastgrijpt, meetrekt en vervolgens op de grond duwt.



De vrouw was op eerste paasdag wezen stappen met een vriendin en fietste vervolgens alleen over de Spaklerweg. Bij het gebouw van Delta Lloyd besloot ze achter de bosjes te plassen. De man die haar volgde, besloop de gehurkte vrouw en sleurde haar mee. De man stopte abrupt met zijn gewelddadige actie en ging er vandoor op zijn fiets.



De blanke verdachte fietste die nacht op een te kleine fiets met waarschijnlijk rode spatborden. Verder droeg hij een opvallend groot horloge en zakte zijn broek regelmatig af. Op zijn hoofd had hij een capuchon. De man kon tot op heden niet worden aangehouden, meldt de politie.



Naast het grote aantal reacties op de verkrachtingspoging zijn er ook twee tips binnengekomen over een poging tot liquidatie in de Diamantbuurt. Bij die schietpartij op zaterdagochtend 1 april werd een 26-jarige crimineel in zijn been geraakt.