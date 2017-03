Beproefde aanpak moet 50-plussers aan baan helpen

We nemen mensen bij de hand en laten niet zomaar los

Geschikte vacatures

Het is de bedoeling dat oudere werklozen zo snel mogelijk ondersteund worden in hun zoektocht naar werk. Vanuit de gemeente krijgen ze hulp van een team dat is gericht op het begeleiden van 50-plussers uit de bijstand naar passend werk.



Ook is de stad van plan de vooroordelen die bij bedrijven bestaan over oudere werknemers weg te nemen. Op speciale bijeenkomsten kunnen werkgevers met geschikte vacatures kennis maken met potentiële oudere werknemers.



Deze methode werkte bij jongeren, dus bij ouderen hoopt de stad eenzelfde effect te bewerkstelligen. Maar een-op-een is de aanpak niet letterlijk te vertalen naar ouderen. Woordvoerder Marjolijn van Goethem: "Bij jongeren gaan we ook nog langs de deur, bij ouderen doen we dat niet. Maar we bellen ze wel op. De aanpak is echt intensief, we nemen mensen bij de hand en laten niet zomaar los."



