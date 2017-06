45 duizend handtekeningen om vervolging Tsjetsjeense lhbti's

De petitie is om 13.00 uur door de woordvoerder van de Russische ambassadeur in ontvangst genomen. COC-voorzitter Tanja Ineke zegt trots te zijn op het aantal ingezamelde handtekeningen. "Toch ben ik er niet gerust op dat het onderzoek naar de vervolgingen erdoor versneld wordt."



In een brief bij de petitie roepen Amnesty en COC de Russische autoriteiten op tot actie tegen de vervolging van homomannen in de Russische republiek.



Ze eisen dat Rusland de mannen in veiligheid brengt. Ook dringen ze aan op een onafhankelijk gerechtelijk onderzoek naar de kwestie en berechting van de daders. Ze verwijzen daarbij naar tal van mensenrechtenverdragen waaraan Rusland gebonden is.



Homomonument

COC en Amnesty organiseerden op 19 april al een demonstratie bij het Homomonument bij de Westermarkt tegen de vervolgingen. Daarbij waren zo'n 500 mensen aanwezig. De ruim 44.700 handtekeningen zijn afkomstig van bezorgde Nederlanders die de afgelopen maand de Amnestypetitie tekenden.



Sinds 2015 zijn lhbti's afkomstig uit deze regio van de Russische Federatie bij het ministerie van Veiligheid en Justitie aangemerkt als risicogroep. Zij kunnen in aanmerking komen voor asiel in Nederland. De Amsterdamse wethouder Eric van der Burg en COC pleiten ervoor dat dit beleid verder versoepeld wordt, zodat lhbti's afkomstig uit deze regio onvoorwaardelijk kunnen rekenen op asiel.



Interneringskampen

Aanleiding voor het protest en de petitie waren berichten over de vervolging van homomannen in Tsjetsjenië die de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta begin april naar buiten bracht. Die berichten werden later bevestigd door Amnesty en andere mensenrechtenorganisaties.



Volgens berichten van deze organisaties zijn in Tsjetsjenië de afgelopen maanden zeker honderd (verondersteld) homoseksuele mannen door autoriteiten gemarteld en opgesloten in interneringskampen. In elk geval drie van de mannen zouden zijn vermoord.