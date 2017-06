40 miljoen voor 'Amsterdams' schilderij Beckmann

Het bedrag dat het schilderij van Beckmann (1884-1950), een Duitse expressionistische kunstschilder, opleverde was een veilingrecord voor een werk van een Duitse expressionist.



Beckmann begon in 1938 met het schilderen van Hölle der Vögel (Hel van de Vogels) tijdens zijn ballingschap in Amsterdam. Later maakte hij het doek - gekwelde figuren en vogels in heldere kleuren die symbool staan voor het nationaal socialisme en zijn slachtoffers - in Parijs af.



De schilder ontvluchtte nazi-Duitsland in 1937 en vestigde zich in Amsterdam, waar hij woonde en werkte aan het Rokin 85. In 1947 verliet hij de stad.