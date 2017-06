4 maal levenslang in Passage, óók voor Dino Soerel

Na ruim tien jaar kregen de tien nog levende verdachten in de grote Amsterdamse liquidatiezaak Passage donderdag in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol de arresten van het gerechtshof.



Het hof veroordeelde op Freek S. na alle verdachten. De meesten voor betrokkenheid bij liquidaties.



Dino Soerel gaf volgens het hof opdrachten voor de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl en leidde de criminele organisatie met moorden als oogmerk.



Jesse R. was volgens het hof betrokken bij alle vijf moordzaken, waarin zeven slachtoffers vielen. 'Moppie' R. was betrokken bij drie moordzaken in 1993 met vijf slachtoffers. Pinny S. gaf opdracht voor de liquidatie van Tonnie van Maurik in 1993. Nan-Paul de B. was één van de uitvoerders. Freek S. wordt vrijgesproken.



De beide kroongetuigen, Fred Ros en Peter la Serpe, acht het hof betrouwbaar.



Zeer content

Het OM is zeer content met de uitspraken van het hof.



"Het hof heeft gekeken naar de wijze waarop de beide kroongetuigen in deze zaak zijn ingebracht en naar de betrouwbaarheid van de kroongetuigen," aldus persadvocaat-generaal Gerard Robben. "Daarnaast heeft het zich uitgelaten over de vraag of een levenslange gevangenisstraf niet in strijd is met de criteria die het Europees Hof eerder heeft geformuleerd. In alle gevallen stemt de uiteindelijke beoordeling ons tot tevredenheid."



Nico Meijering en Christian Flokstra, de advocaten van Dino Soerel, wilden niet reageren. Meijering: "Op uitdrukkelijk verzoek van onze cliënt doen wij op dit moment geen enkele mededeling."