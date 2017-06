300.000 Amsterdammers voelen zich eenzaam

Bijna de helft van de Amsterdammers voelt zich, in meer of mindere mate, alleen. De eenzaamheid zal alleen maar toenemen, doordat de stad groeit, vergrijst en veel alleenstaanden aantrekt: expats, migranten en studenten.



In totaal zijn 300.000 Amsterdammers eenzaam, dat is 48 procent van de volwassenen, blijkt uit onderzoek van de GGD Amsterdam, waarover de gemeenteraad zich vrijdag buigt.



Tachtigduizend Amsterdammers, 13 procent, voelen zich zelfs ernstig eenzaam. "Die zijn er slecht aan toe," zegt hoogleraar Theo van Tilburg, verbonden aan de VU Amsterdam en gespecialiseerd in eenzaamheid.



Expats en studenten

Het is al met al een groot probleem, concludeert Van Tilburg, die Amsterdam bijstaat in de aanpak van eenzaamheid. Een groeiend probleem bovendien, want het aantal eenzamen en ernstig eenzamen is de afgelopen jaren toegenomen. In heel Nederland spelen de problemen voor 43 procent van de volwassenen.



Amsterdam trekt groepen aan die kwetsbaar zijn. Veel meer dan bijvoorbeeld Rotterdam, waar de eenzaamheid niet is gegroeid. "Amsterdam is een magneet voor mensen die hier in hun eentje naartoe komen," zegt Van Tilburg.