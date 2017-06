30 maanden cel geëist wegens witwassen geld kunstfonds

De verdachte uit Maastricht werd eerder veroordeeld tot 21 maanden cel.



De man is een van de fraudeurs die deel uitmaakte van een grote zwendel met geld van de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst (BKVB) in Amsterdam.



Het geld was door de financieel directeur Clemens K. weggesluisd naar een rekening in Limburg en van daar uit naar België. In totaal meer dan 16 miljoen euro werd van de rekening van de stichting weggesluisd naar diverse rekeningen in het buitenland.



Clemens K. werd in juni 2015 in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor verduistering in dienstverband.



Deal 'Limburg'

De verdachte die maandag in hoger beroep terecht stond vormde een belangrijke schakel in de deal 'Limburg', waarbij als proef in delen 2 miljoen euro werd afgeboekt van de rekening van de stichting. Dat werd vervolgens overgemaakt op de rekening van de medeverdachte, wiens zaak wegens persoonlijke omstandigheden op een ander moment behandeld zal worden.



De verdachte had een eenmanszaakje als bewindvoerder en juridisch adviseur, waardoor hij een rol kon vervullen in de witwasconstructie.



Doortrapt plan

De advocaat-generaal noemt het 'een heel doortrapt plan': "Het geld wegsluizen, snel heen en weer boeken, naar het buitenland, opnemen en daarna verdelen en in de bovenwereld uitgeven of weer storten. Daarmee is het verduisterde geld verdwenen en wit geld weer geboren. En ook al worden de daders dan gepakt, de buit is niet meer te achterhalen, benadeelden krijgen geen genoegdoening."



