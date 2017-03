250ste verjaardag Jan Frederik Helmers gevierd met plaquette in straat

De in 1767 geboren Amsterdamse dichter heeft tweeënhalve eeuw na zijn geboorte aan aandacht nog steeds geen gebrek. In de Eerste en Tweede Helmersstraat hangt al geruime een tijd plaquette met daarop zijn portret en een van zijn vele gedichten. Nu is voor zijn 250ste geboortedag de derde naar hem vernoemde straat in Amsterdam van een hommage aan hem voorzien.



Het bordje is onderdeel van het project Geef Straten een Gezicht van de Amsterdamse fotograaf Paul Fennis. Vier jaar geleden begon hij - met toestemming van de stadsdelen - met het plaatsen van plakettes in naar beroemde Nederlandse dichters, schilders en schrijvers vernoemde straten. Inmiddels hangen ze al in zo'n 120 straten in Oud-West en Zuid. Fennis heeft de volgende straten al op het oog.



Op Facebookpagina Geef Straten een Gezicht is het hele proces te volgen.