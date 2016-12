2016: het jaar dat Johan Cruijff sterfelijk bleek

Jordi Cruijff: 'Mijn vader is van iedereen'

In Het Parool van zaterdag 24 december vertelde Jordi Cruijff (42) over hoe zijn vader niet lang voor zijn dood bij hem in Israël was. "We dronken een kop koffie. En dan tegen de avond vroegen we elkaar wat we wilden gaan doen met eten. Van die kleine dingen meemaken met hem, dat had ik lang niet meer gehad."