20.000 euro voor gouden tip schutter Jan Evertsenstraat

Voor de deur van het café krijgt hij om onduidelijke redenen ruzie met een groepje mannen. Binnen mum van tijd ontstaat een opstootje, Aradas wordt op de grond geduwd en geschopt.



Dan trekt een van de mannen een vuurwapen. Aradas werd meerdere keren geraakt en moest op straat gereanimeerd worden. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Twee vrienden werden ook neergeschoten, maar kunnen het nog navertellen.



Politiewoordvoerder Ellie Lust stelde dinsdag in Opsporing Verzocht dat de schutter net zo goed drie mensen had kunnen doden. Daardoor zijn ze met veel spoed naar hem op zoek.



Het gaat om een lichtgetinte, mogelijk Marokkaanse man, Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.80 m lang. Hij had mogelijk een petje of capuchon op. Hij droeg een donkergekleurde jas tot over de heupen, een spijkerbroek en donkergekleurde schoen met een lichtkleurige zool. Mogelijk heet hij Youssef.



