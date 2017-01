15.000 euro voor tip moord Rosleny Magdalena

Hoewel de dader nog steeds niet in beeld is, vermoedt de politie dat Magdalena's dood is voortgekomen uit een persoonlijk conflict, en dat de dader een bekende van haar is. Dat zei een woordvoerder van politie Amsterdam dinsdagavond in Opsporing Verzocht.



De Hoofdofficier van Justitie looft een bedrag van 15.000 euro uit voor de gouden tip die de zaak kan oplossen.



Zwaargewond

Rosleny Magdalena (28) werd op donderdagochtend 19 november neergeschoten. Na een tip vonden agenten haar zwaargewond naast haar fiets op een bruggetje bij het Maldenhof, langs het Gaasperdammerpad in Zuidoost.



Ze had even daarvoor haar dochtertje van zes met de fiets naar school gebracht. Reanimatiepogingen waren tevergeefs, Magdalena overleed ter plekke. Ze was geen bekende van de politie en leek het doelwit te zijn van een gerichte actie.



Sindsdien is de politie naarstig op zoek naar de dader, en is haar zaak vaak in Opsporing Verzocht gekomen. Ook is er met matrixborden en flyers gezocht naar getuigen.