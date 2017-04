12 jaar cel geëist voor man die geweldsspoor achterliet

De officier van justitie verdedigde de ongewoon hoge eis door de 'ongewoon onverschillige houding van de verdachte'. "Het door hem toegebrachte leed schijnt hem niet te raken. Hij wil niet luisteren naar de slachtoffers, laat staan dat hij spijt betuigt."



De verdachte liet op een avond in april 2016 een spoor van vernieling achter in Amstelveen, waarbij hij achtereenvolgens een echtpaar bedreigde met een priem, een man in elkaar sloeg en in het gezicht trapte en twee verschillende vrouwen dwong om hun auto af te staan.



Het OM legde de man poging tot doodslag, poging tot afpersing en twee keer diefstal met geweld ten laste. In een eerdere strafzaak was de man al tot zes jaar cel veroordeeld: op het moment van het incident in Amstelveen was hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld.