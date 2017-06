100-jarig Amsterdams zwemrelikwie gestolen

Dit zilveren kruis is al bijna 100 jaar in gebruik als medaille bij de zwemvereniging. 'Harts Wisselprijs voor jongens adspiranten,' is vernoemd naar de heer Harts, de oprichter van Zwemvereniging De Dolfijn en heeft een grote symbolische waarde voor de vereniging. Het Parool besteede in 2013 uitgebreid aandacht aan het pronkstuk van de zwemvereniging.



"Het is een bijzondere prijs," vertelt Ron Meijer, voorzitter van De Dolfijn over het insigne uit 1917. "In eerste instantie was de prijs voor jongere zwemmers bedoeld: die hadden nog geen eigen prijs." Tegenwoordig is het Hartskruis de prijs voor de beste all-rounder (vlinder-, rug-, vrije en schoolslag) van de club en zou dit jaar voor de honderdste keer worden uitgereikt.



Exta pijnlijk dus, dat het zilveren kruis is gestolen. "We hopen dat de dief berouw krijgt als hij begrijpt welke waarde het kruis voor onze vereniging heeft," aldus voorzitter Meijer. De vereniging roept op haar Facebookpagina de dief op zich telefonisch te melden, of om het kruis terug te brengen naar een adres in Wormer.