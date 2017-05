'Wiskunde A was een van de lastigste examens tot nu toe'

Floris komt eigen tekst tegen in examen

Floris de Boer (18) schrok zich donderdagochtend een hoedje. De vragen die hij tijdens zijn examen maatschappijwetenschappen kreeg voorgeschoteld, gingen namelijk over een tekst die de vwo-scholier van het Petrus Canisius College in Alkmaar zelf heeft geschreven.



"Ik begon nietsvermoedend aan het examen en sloeg de bladzijde om, zodat ik vraag veertien kon maken. Daar zag ik een tekst staan van het onderzoeksbureau van mijn tante. 'Wat leuk,' dacht ik nog."



Maar het bleken echt zijn eigen woorden, een onderzoek over de man-vrouwverdeling in Nederlandse talkshows. "'Geweldig, hoe is het mogelijk,' dacht ik. Vervolgens probeerde ik contact met anderen te maken, maar die waren natuurlijk hard aan het werk. Ik moest daarna nog door tot vraag 28, dat was best lastig met al mijn enthousiasme."



Niet vlekkeloos

Floris wil later politiek verslaggever worden. Meewerken aan het onderzoek leek hem daarom een goede eerste stap. "Ik ben achttien en heb nog geen opleiding gedaan. Door zoveel mogelijk te schrijven, probeer ik me alvast voor te bereiden. Volgend jaar ga ik politicologie studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Misschien sta ik over een jaar of drie wel bij jullie op de stoep."



Zijn eigen tekstvragen heeft Floris niet vlekkeloos gemaakt. "Ik heb al gekeken naar de antwoorden en ik heb volgens mij niet alles goed. Maar ik denk dat ik over het algemeen wel een voldoende heb, het is één van mijn beste vakken."