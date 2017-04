'Wees alert op rellen bij Turks referendum'

Iedereen moet zich veilig voelen om in vrijheid een stem uit te brengen Paul van Meenen

In Brussel raakten donderdag drie mensen gewond. SP-Kamerlid Jasper van Dijk vreest dat het referendum hier ook tot gewelddadigheden kan leiden.



"Wat in Brussel is gebeurd, is niet mis. We moeten er alles aan doen om dat hier te voorkomen. Maar er zijn nu al mensen die geïntimideerd worden. Dat moeten we goed in de gaten houden."



Volgens Van Dijk gaat het om een klein groepje 'radicalen'. "Ik heb het idee dat de politie daarbovenop zit."



In vrijheid een stem uitbrengen

De Kamerleden verwijzen naar de Turkse Nederlanders die in maart in Rotterdam de straat op gingen toen het kabinet niet toestond dat twee Turkse ministers hier campagne kwamen voeren. "Dat maakt ons alert dat er wat kán gebeuren," stelt Bram van Ojik van GroenLinks. "Maar ik ga ervan uit dat het overgrote deel van de Turkse Nederlanders niets liever wil dat in alle rust hun stem al dan niet uitbrengen."



D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Iedereen moet zich veilig voelen om in vrijheid een stem uit te brengen, zoals dat hoort in een democratische rechtsstaat."



Van Meenen maakt zich, net als Van Dijk, zorgen over intimidatie. "Ik hoop dat mensen die zich geïntimideerd voelen dat ook melden, dan kunnen de landelijke en lokale overheden daar alert op zijn. Want wat in Brussel is gebeurd, mag hier nooit gebeuren."