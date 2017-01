'Website OLVG West slecht beveiligd'

We weten het, we werken eraan Woordvoerder Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Een beveiligde verbinding is te herkennen aan de letters https in het webadres en een groen slotje linksboven aan de pagina. Alle data worden versleuteld verstuurd. 25 van de 97 door WICS onderzochte sites maken geen gebruik van zo'n verbinding.



Standaard

Het OLVG West geeft tegenover Trouw aan dat de beveiliging van de ziekenhuiswebsite een zwak punt is, maar ook dat de site gebouwd werd in een tijd dat een dergelijke versleuteling voor websites nog niet standaard was.



Een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen erkent dat de beveiliging van ziekenhuissites nog wel te wensen overlaat, maar benadrukt dat er hard aan wordt gewerkt om die te verbeteren. "We weten het, we werken eraan", zegt hij. "Het gaat om een ziekenhuisbreed project waar de minister vorig jaar 100 miljoen euro voor heeft uitgetrokken. Het moet leiden tot een waterdicht systeem waarmee patiënten hun gegevens kunnen inzien en online afspraken kunnen maken en waarmee tegelijk de cybersecurity op orde wordt gebracht."



Verplicht

Sinds vorig jaar zijn organisaties verplicht om een melding te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens als gegevens gelekt zijn. De zorgsector deed dat vorig jaar het vaakst: bijna dertig procent van de 5500 meldingen kwam uit de zorg. Het is onbekend of dat kwam door onveilige websites.



WICS heeft haar bevindingen doorgegeven aan de privacywaakhond. "Dat de beveiliging van desites bij zoveel ziekenhuizen niet goed geregeld is laat zien dat de beveiligingsproblemen in alle vaten van het ziekenhuis zitten", zegt bestuurslid Mary-Jo de Leeuw.



Het netwerk trok al eens aan de bel om digitale risico's in het ziekenhuis zelf. Toen werden inlogcode's en wachtwoorden op post-it's naast computers aangetroffen en bleek beveiliging van medische apparatuur verouderd. Het nieuwe onderzoek is daar een vervolg op.