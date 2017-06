'Vergunningensysteem voor terugdringen touringcars'

Verkeerswethouder Pieter Litjens heeft zo'n vignettenstelsel inmiddels in beraad, zegt zijn woordvoerder.



Nu er in het centrum beperkende maatregelen gelden voor touringcars, worden vooral in Zuid de gevolgen gemerkt. Touringcars halteren nu vaker in de buurten rondom het centrum om het strenge beleid in de binnenstad te ontlopen.



Al eerder zei Litjens in Het Parool dat het touringcarverkeer uiteindelijk helemaal geweerd zal worden uit het centrum. Maar voor het zover is zegt Zuid betrokken te willen worden bij de tijdelijke oplossingen, zoals de vestiging van nieuwe op- en afstaplocaties.



Ook wil het stadsdeel voorkomen dat de luchtkwaliteit op de Stadhouderskade verslechtert als touringcars daar hun rondes gaan rijden.