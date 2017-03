'Verdachte moord op Nikki Lawalata in cassatie'

Dat heeft haar advocaat Geert Iem Roos dinsdag aan Omroep Flevoland laten weten. Hij vindt dat W. geen eerlijk proces heeft gekregen en vraagt de Hoge Raad haar zaak andermaal te bekijken.



De ex van W. hoefde als getuige op zitting geen vragen te beantwoorden, zegt Roos. Lawalata had voor haar dood een relatie met de man. Of de Hoge Raad de zaak daadwerkelijk opnieuw in behandeling neemt is mogelijk pas over een aantal maanden duidelijk.



Lawalata werd op 4 september 2013 dood gevonden in een greppel in Lelystad. Ze was drie dagen eerder door haar vriend Hani K. als vermiste opgegeven. Omdat ze in zijn woning om het leven gebracht bleek te zijn was K. lang verdachte. Onderzoek van de recherche wees echter uit dat hij op zijn werk was op het moment van de moord. Het Openbaar Ministerie verdenkt W. er sindsdien van dat ze Lawalata uit jaloezie doodde.



Gluren over de schutting

W. bleek in de weken voorafgaand aan de moord een bijzondere belangstelling voor Lawalata te hebben gehad. Zo belde zij tientallen keren anoniem naar Il Sogno en gluurde ze over de schutting als Hani K. en Lawalata samen waren. Daarbij zijn er dna-sporen van Sylvana W. op het lichaam van Lawalata en in de badkamer waar de moord plaatsvond gevonden, en sporen van Lawalata in de auto van Sylvana W.



Het hof rekent het W. zwaar aan dat ze het lichaam heeft verborgen en veroordeelde haar vorige maand, gelijk aan het oordeel van de rechtbank in december 2015, tot 13 jaar cel.