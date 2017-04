'Van Gogh-dief Okkie springt na confrontatie met politie in water'

Volgens omstanders was Octave ('Okkie') Durham 'volledig doorgedraaid'. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.



Een woordvoerder van de politie bevestigt Het Parool dat een man lange tijd op een balkon stond en verwarde uitspraken deed. "Er is toen geprobeerd contact met de man te krijgen, want het was duidelijk dat hij geestelijke verzorging nodig had," stelt de woordvoerder, die niet kan zeggen of het om Durham gaat.



Vervolgens is de deur van de woning geforceerd en vluchtte de man via de Buyskade op een scooter. Daar is hij door de politie klemgereden. "Hij kon toen nog maar een kant op, en dat was het water in."



Aan de overkant is hij uit het water gehaald door een politieboot en overgedragen aan de ambulancedienst, ook omdat hij onderkoeld was.



Zondagavond is hij alweer uit het ziekenhuis zijn vertrokken. Durham is onbereikbaar voor commentaar. Zijn advocaat wil niet reageren.



Lees ook: Van Gogh-dief Okkie mogelijk opnieuw de cel in en Van Gogh-dief heeft vooral last van de schadevergoeding