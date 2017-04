'Turks' ziekenhuis opent bijna in Amsterdam

Het ziekenhuis aan de Arlandaweg in Sloterdijk verwacht binnen twee maanden de deuren te openen. Het heeft inmiddels elf specialisten aangetrokken, onder wie twee cardiologen, een plastisch chirurg, twee internisten, een uroloog en een kno-arts. Voor een aantal specialismes is er nog een vacature.



Het ziekenhuis van 3600 vierkante meter biedt diagnostisch onderzoek, poliklinische behandelingen en kleine operaties. Volgens het ziekenhuis is er een overeenkomst met zorgverzekeraar Zilveren Kruis.



Voor iedereen

Acibadem heeft 21 ziekenhuizen en 17 medische centra, vooral in Turkije en een paar in Macedonië en Bulgarije. De Amsterdamse vestiging houdt tot de opening radiostilte, omdat het druk is met de voorbereidingen, laat een woordvoerder weten.



Turkse Nederlanders die voor medische ingrepen naar Turkije gaan, komen vaak bij klinieken van het Acibademconcern terecht. Het centrum is er voor iedereen, niet alleen voor Turkse Nederlanders, onderstreepte directeur Koray Yürük eerder tegen Medisch Contact.