'Te makkelijke conclusie' dat D. iemand naar zijn dood lokte

Justitie denkt dat Jason D. (24), die ook wel bekendstaat als rapper Jayjay, Belhadj met chatberichten naar de flat lokte. Terwijl hij aan Belhadj stuurde dat hij bij de ingang van de flat stond, zou D. via Snapchat een foto hebben gestuurd aan zijn vriend Rigjendrig L. (21).



Op die foto was de ingang van flat Kikkenstein te zien. Volgens justitie was het Rigjendrig L. die bij precies die ingang later die nacht de dodelijke schoten op Belhadj loste. Toen was D. al in Rotterdam.



Opvallend is dat L. weliswaar is gehoord over zijn mogelijke rol bij de liquidatie van Belhadj, maar dat hij niet is aangehouden. Overigens zit hij wel vast, omdat hij weer een andere liquidatie in Heemskerk zou hebben voorbereid.



Op stap in de stad

Tijdens de eerste proformazitting donderdagochtend over Jayjay's rol bij de dood van Belhadj, bleek dat Belhadj in de nacht van zijn dood op stap was in Amsterdam. In Club Air ontmoette hij D., die in de discotheek met vrienden feestte. Op beelden is te zien hoe Belhadj een arm om Jayjay heen sloeg.