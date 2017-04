'Stad is doordrongen van geschiedenis achter struikelsteen'

Groot was de verontwaardiging vrijdag toen bij de voorzieningenrechter bleek dat een bewoner van de Concertgebouwbuurt de struikelsteen die voor zijn huis ligt - een gedenksteentje voor accountant die in februari 1945 op 51-jarige leeftijd werd vermoord in Bergen-Belsen - verwijderd wil zien. Een dag later is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig druk in de weer met het plaatsen van 47 nieuwe struikelstenen en is het struikelsteentje in Oud-Zuid onderwerp van gesprek.



"Het is vooral moeilijk te verkroppen dat er tot op heden niks bekend is over de motieven van bewoner," zegt Paul de Haan, projectleider van het plaatsen van de struikelstenen in Amsterdam. "Daardoor groeit het onbegrip. Het is zijn goed recht naar de rechter te stappen, maar ik zou zeggen: leg het uit."



In goed overleg

Daarbij verwijst De Haan naar een eerder bezwaar dat ooit gemaakt werd tegen de komst van een struikelsteentje. Een man met een echtgenote met een concentratiekampverleden gaf nadat hij was geïnformeerd over de voorgenomen plaatsing aan dat hij het niet kon opbrengen om iedere dag over een gedenksteentje te stappen waar Auschwitz op stond. De Haan: "Dat zijn reële bezwaren. In goed overleg is de steen aan het begin van de straat van het huis gelegd - de bezwaarmaker was aanwezig bij de plaatsing. Zo kan het ook."



Opvallend is dat de aanvraag voor het struikelsteentje in de Concertgebouwbuurt al drie jaar geleden is goedgekeurd en de bezwaren van de huidige bewoners nu pas, door een zaak bij de voorzieningsrechter, aan het licht komen. De Haan: "En de huidige bewoners zijn vóór plaatsing geïnformeerd. De bezwaren zijn voor mij ook nieuw."