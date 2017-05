'Sloopflat' Kleinburg wint prestigieuze architectuurprijs

Dat is vrijdagochtend in Brussel bekendgemaakt door de jury van wat wel de belangrijkste Europese architectuurprijs wordt genoemd. Het is de eerste keer dat een Nederlands project de Mies van der Rohe Award heeft gewonnen.



Begin deze maand kwam de internationale jury van de Award een kijkje nemen in de voormalige sloopflat. De honingraatflat Kleiburg was een van de vijf finalisten die meedongen naar de prijs. In totaal waren er ruim 350 inzendingen gedaan uit meer dan veertig landen.



Nominatie voor de sloop

Het is een onwaarschijnlijk verhaal. Vijf jaar geleden stond de betonnen kolos in het hart van Zuidoost nog op de nominatie om gesloopt te worden; zowel eigenaar Rochdale als het stadsdeel Zuidoost zag er geen toekomst meer in.



Een vergunning voor sloop werd aangevraagd voor de flat, die op dat moment vooral in trek was bij beginnende rappers die in en om de flat hun clips opnamen voor nummers over het moeizame bestaan in de asfaltjungle.



Een ultieme reddingspoging door het consortium De Flat zorgde ervoor dat Kleiburg in 2011 een nieuwe kans kreeg als klusflat - die zeer in trek was bij starters. Geïnteresseerden stonden letterlijk in de rij om zich te melden voor een optie op een van de casco appartementen. In no-time waren alle 500 woningen verkocht.



Het ontwerp van NL Architects voor Kleiburg was een eerbetoon aan het oorspronkelijke ontwerp zoals Fop Ottenhof dat eind jaren zestig voor de flat maakte. Het beton werd niet verstopt, maar juist naar voren getrokken. Enkele ingenieuze ingrepen, zoals het weghalen van de bergingen uit de plint van de flat, maakte het gebouw levendig en eigentijds. XVW Architectuur heeft het laatste deel van het ontwerp afgemaakt. De bureau's hebben de prijs samen ontvangen.