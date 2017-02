'Revetapes' 34 jaar na dato alsnog op de radio

De documentaire 'Schrijft u dat maar gerust in uw krant - Reconstructie van het duel Reve-Büch' laat zondagavond in het NPO Radio 1-programma Radio Doc fragmenten uit het interview horen.



Commotie

De opnames van het interview tussen Büch en Reve lagen ruim drie decennia verzegeld in het archief van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1983 verscheen in Het Parool het interview naar aanleiding van het gesprek tussen de twee beroemde schrijvers. De bedoeling was dat het interview later op de radio te horen zou zijn. Maar de uitspraken van Reve zorgden voor zoveel commotie dat van uitzending werd afgezien.



De twee heren lagen na de publicatie in Het Parool in de clinch. Reve meende dat zijn uitspraken uit context waren gehaald, volgens Büch werd de schrijver letterlijk geciteerd. Enkel de Revetapes - zoals de opnames van het roemruchtige interview inmiddels worden genoemd - zouden het geschil tussen de Büch en Reve kunnen oplossen.



Nooit eerder uitgezonden

Maar die lagen dus weggeborgen in een kluis bij de UvA. Vorig jaar besloot de universiteit, op verzoek van de biograaf van Büch, de verzegeling te verbreken. Wat bleek: Reve was net zo racistisch en fascistisch als Büch hem deed overkomen in het interview.



Voor de uitzending van Radio Doc mocht journalist Tom Rooduijn de banden beluisteren. Met toestemming van de erven en de KRO heeft hij een selectie gemaakt uit het nooit eerder uitgezonden, vier uur lange interview. In de documentaire komen ook Reve- en Büch-kenners aan het woord.