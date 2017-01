'Rapper Drake trad op in het Amstel Hotel'

Op social media gaan foto's en filmpjes rond van de rapper die in de nacht van zaterdag op zondag in het Amstel Hotel was. Volgens sommigen trad hij er op tijdens een Bar Mitzvah-feest in het hotel. Ook de Amerikaanse acteur Jamie Foxx is te zien op beelden die wel degelijk uit het hotel lijken te komen. Het Amstel laat desgevraagd weten geen uitspraken te willen doen over wie het hotel wel of niet bezocht heeft.



Drake zou zijn The Boy Meets World Tour dit weekend aftrappen met vier concerten in de Ziggo Dome. Zijn management liet echter weten vanwege 'onvoorziene productionele tegenslagen' langer nodig te hebben voor de voorbereiding. De concerten zijn nu verplaatst naar 26, 27 en 28 januari en 26 februari.